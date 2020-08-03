Медведчук с женой поехал отдыхать в оккупированный Крым

03.08.2020 14:00

Нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь", кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко отправились отдыхать в оккупированный Крым, сообщает Украинская правда.

По данным двух независимых друг от друга информированных источников УП, около 14:30 в воскресенье Медведчук с Марченко и еще несколькими людьми на автомобиле "Мерседес" въехали на полуостров через пункт пропуска "Каланчак".

Позже пресс-секретарь Медведчука Олег Бабанин подтвердил корреспонденту Крым.Реалии эту информацию.

По данным СМИ, семья Медведчука владеет в Крыму бизнесом, который появился там уже после российской аннексии, и недвижимостью.