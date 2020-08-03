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Медведчук с женой поехал отдыхать в оккупированный Крым

03.08.2020 14:00
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Медведчук с женой поехал отдыхать в оккупированный Крым

Нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь", кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко отправились отдыхать в оккупированный Крым, сообщает Украинская правда.
По данным двух независимых друг от друга информированных источников УП, около 14:30 в воскресенье Медведчук с Марченко и еще несколькими людьми на автомобиле "Мерседес" въехали на полуостров через пункт пропуска "Каланчак".
Позже пресс-секретарь Медведчука Олег Бабанин подтвердил корреспонденту Крым.Реалии эту информацию.
По данным СМИ, семья Медведчука владеет в Крыму бизнесом, который появился там уже после российской аннексии, и недвижимостью.



Теги: Крым, отдых, Медведчук
 
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