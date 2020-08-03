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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 августа

03.08.2020 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 августа

По состоянию на утро 3 августа в Украине лабораторно подтверждены 990 новых случаев заболевания коронавирусом, 13 человек умерли. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро понедельника 73 158 человек, выздоровевших – 39 876, умерли с начала пандемии из-за COVID-19 1 738 человек.
Сейчас в Украине COVID-19 болеют 31 544 человека.
Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (102), в Ивано-Франковской области (119) и во Львовской области (138).
Отметим, что в Украине наибольшее количество заболевших COVID-19 за сутки фиксировалось 26 июня 2020 г. (1109 человек), 25 июля 2020 г. (1106 человек) и 30 июля 2020 г. (1197 человек).
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 2815 случаев;
Волынская область - 3949 случаев;
Днепропетровская область - 1438 случаев;
Донецкая область - 898 случаев;
Житомирская область - 1948 случаев;
Закарпатская область - 5318 случаев;
Запорожская область - 846 случаев;
Ивано-Франковская область - 4914 случаев;
Кировоградская область - 711 случаев;
м. Киев - 8554 случая;
Киевская область - 3845 случаев;
Львовская область - 9921 случай;
Луганская область - 128 случаев;
Николаевская область - 642 случая;
Одесская область - 3482 случая;
Полтавская область - 459 случаев;
Ровенская область - 6270 случаев;
Сумская область - 541 случай;
Тернопольская область - 3113 случаев;
Харьковская область - 3950 случаев;
Херсонская область - 230 случаев;
Хмельницкая область - 1189 случаев;
Черновицкая область - 6143 случая;
Черкасская область - 954 случая;
Черниговская область - 900 случаев.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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