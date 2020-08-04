Кабмин снял запрет на экспорт масок и респираторов

04.08.2020 10:00

Кабинет министров Украины снял запрет на экспорт средств индивидуальной защиты, в том числе масок и респираторов. Об этом, в понедельник, 3 августа, сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка в Фейсбук, передает Корреспондент.net.

"Запрет на экспорт средств индивидуальной защиты снят. Это последний запрет на экспорт, действовавший в связи с коронавирусом... Минэкономики и моз договорились, что сегодня можно перейти от запрета к мониторингу экспорта. Правительство поддержало это решение. Следовательно, 1 августа срок действия запрета истек и не был продлен", - написал он.