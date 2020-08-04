Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 августа

04.08.2020 11:00

По состоянию на утро 4 августа в Украине лабораторно подтвержден 1061 новый случай заболевания коронавирусом, 26 человек умерли,сообщает сайт МОЗ Украины.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро вторника 74 219 человек, выздоровевших – 40 613, умерли с начала пандемии из-за COVID-19 1 764 человека.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 31 842 человека.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (146), в Харьковской области (143), в Ивано-Франковской области (127) в Киеве (108).

По регионам коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 2848 случаев;

Волынская область - 4008 случаев;

Днепропетровская область - 1459 случаев;

Донецкая область - 903 случая;

Житомирская область - 1967 случаев;

Закарпатская область - 5384 случая;

Запорожская область - 851 случай;

Ивано-Франковская область - 5041 случай;

Кировоградская область - 711 случаев;

м. Киев - 8662 случая;

Киевская область - 3877 случаев;

Львовская область - 10 067 случаев;

Луганская область - 130 случаев;

Николаевская область - 648 случаев;

Одесская область - 3545 случаев;

Полтавская область - 466 случаев;

Ровенская область - 6355 случаев;

Сумская область - 560 случаев;

Тернопольская область - 3121 случай;

Харьковская область - 4093 случая;

Херсонская область - 230 случаев;

Хмельницкая область - 1200 случаев;

Черновицкая область - 6229 случаев;

Черкасская область - 955 случаев;

Черниговская область - 909 случаев.