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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 августа
По состоянию на утро 4 августа в Украине лабораторно подтвержден 1061 новый случай заболевания коронавирусом, 26 человек умерли,сообщает сайт МОЗ Украины.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро вторника 74 219 человек, выздоровевших – 40 613, умерли с начала пандемии из-за COVID-19 1 764 человека.
Сейчас в Украине COVID-19 болеют 31 842 человека.
Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (146), в Харьковской области (143), в Ивано-Франковской области (127) в Киеве (108).
По регионам коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 2848 случаев;
Волынская область - 4008 случаев;
Днепропетровская область - 1459 случаев;
Донецкая область - 903 случая;
Житомирская область - 1967 случаев;
Закарпатская область - 5384 случая;
Запорожская область - 851 случай;
Ивано-Франковская область - 5041 случай;
Кировоградская область - 711 случаев;
м. Киев - 8662 случая;
Киевская область - 3877 случаев;
Львовская область - 10 067 случаев;
Луганская область - 130 случаев;
Николаевская область - 648 случаев;
Одесская область - 3545 случаев;
Полтавская область - 466 случаев;
Ровенская область - 6355 случаев;
Сумская область - 560 случаев;
Тернопольская область - 3121 случай;
Харьковская область - 4093 случая;
Херсонская область - 230 случаев;
Хмельницкая область - 1200 случаев;
Черновицкая область - 6229 случаев;
Черкасская область - 955 случаев;
Черниговская область - 909 случаев.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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