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Экс-премьер Фокин согласился работать в ТКГ
Первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин согласился на предложение, которое поступило от главы Офиса президента Андрея Ермака, работать в Трехсторонней контактной группе на минских переговорах, сообщает 112 Украина.
Фокин отметил, что решение об участии в ТКГ - очень важное для него.
"На то много причин. Сейчас смартфон у каждого взрослого человека и соцсети переполнены постами относительно нашего с Леонидом Кравчуком назначения в состав группы. Некоторые люди оскорбительно выражаются, смеются относительно нашего возраста и тому подобное. Но я твердо решил согласиться, считаю за честь в финале своей жизни хоть чем-то помочь своей Родине. Для меня Родина – это Украина и Донбасс, который я действительно люблю. Он был, есть и будет украинским", – сказал Фокин.
Он добавил, что свое решение принял по результатам личного разговора с Леонидом Кравчуком, во время которого они обсудили все проблемы.
"Прежде всего Кравчук, как и я, убежден, что без компромиссов не бывает договоренностей. Что "режим тишины" в зоне разграничения – это шаг к миру, но не сам мир. Есть люди, которые считают, что это шаг к капитуляции. Но они не понимают, о чем говорят. Капитуляция – это совсем другое, это когда одна из сторон признает, что потерпела поражение, складывает оружие и соглашается на кабальные условия победителя. Ничего такого нет в случае с Украиной. Ничего такого не стоит за решением о прекращении огня. Наоборот, это шаг к победе", – сказал Фокин.
Политик заявил, что готов вместе с группой других политиков посетить оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для проведения переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.
Теги: Донбасс, премьер-министр, ТКГ, Фокин
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