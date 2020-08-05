«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения

05.08.2020 13:00

В НАК «Нафтогаз Украины» установили цену на газ для населения в августе на уровне 3,24 грн за куб. м, что на 9% выше, чем месяцем ранее. Об этом 4 августа сообщили в пресс-служба газоснабжающей компании, сообщает Главком.

Отмечается, что цена указана с НДС, но без учета стоимости распределения (доставки) газа в рамках тарифа «Лунный».

«Августовская цена на природный газ для бытовых клиентов «Нафтогаз Украины» составляет 3,24 грн за куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки) в рамках тарифа «Лунный». Цена газа выросла на 0,27 грн за куб. м из-за того, что рынок входит в сезон высоких цен, который обычно наступает с приближением отопительного периода», – сказано в сообщении.