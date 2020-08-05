В Украине новый суточный антирекорд по COVID-19

05.08.2020 12:00

За минувшие сутки в Украине выявили 1271 новый случай коронавируса - это рекорд с начала эпидемии в стране. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в среду, 5 августа, сообщает Корреспондент.net.

Таким образом в Украине уже 75 490 случаев COVID-19. При этом выздоровели 41 527 человек, из них накануне 914, а 1788 - скончались (накануне - 24).

Статистка коронавируса по областям:

Винницкая область - 2880 (32)

Волынская область - 4064 (+56)

Днепропетровская область - 1474 (15)

Донецкая область - 926 (+23)

Житомирская область - 2009 (+42)

Закарпатская область - 5462 (+78)

Запорожская область - 871 (20)

Ивано-Франковская область - 5168 (+127)

Кировоградская область - 711 (0)

Киев - 8812 (+150)

Киевская область - 3942 (+65)

Львовская область - 10223 (+156)

Луганская область - 135 (+5)

Николаевская область - 658 (10)

Одесская область - 3638 (+93)

Полтавская область - 472 (+6)

Ровенская область - 6442 (+87)

Сумская область - 570 (10)

Тернопольская область - 3149 (+28)

Харьковская область - 4239 (+146)

Херсонская область - 236 (+6)

Хмельницкая область - 1232 (32)

Черновицкая область - 6298 (+69)

Черкасская область - 959 (+4)

Черниговская область - 920 (11).