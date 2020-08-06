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В Украине второй подряд антирекорд по COVID-19
В Украине установлен очередной антирекорд по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом. Так, за минувшие сутки в стране заболели 1 318 человек. Такие данные по состоянию на утро четверга, 6 августа, приводит карта ЦОЗ Минздрава.
Всего с начала эпидемии в Украине заразились 76 808 человек. Более 42 тысяч пациентов выздоровели, из них 997 за минувшие сутки и 1819 человек умерли, в том числе 31 вчера.
Больше всего зараженных во Львовской области - уже более 10 тысяч. Далее идет Киев (8992). Значительный суточный прирост в Одесской, Харьковской, Ивано-Франковской областях.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 2898 случаев;
Волынская область - 4108 случаев;
Днепропетровская область - 1492 случая;
Донецкая область - 941 случай;
Житомирская область - 2036 случаев;
Закарпатская область - 5539 случаев;
Запорожская область - 890 случаев;
Ивано-Франковская область - 5295 случаев;
Кировоградская область - 713 случаев;
г. Киев - 8992 случая;
Киевская область - 3980 случаев;
Львовская область - 10 420 случаев;
Луганская область - 135 случаев;
Николаевская область - 666 случаев;
Одесская область - 3748 случаев;
Полтавская область - 477 случаев;
Ровенская область - 6538 случаев;
Сумская область - 594 случая;
Тернопольская область - 3177 случаев;
Харьковская область - 4381 случай;
Херсонская область - 242 случая;
Хмельницкая область - 1257 случаев;
Черновицкая область - 6383 случая;
Черкасская область - 969 случаев;
Черниговская область - 937 случаев.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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