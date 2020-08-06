В Украине второй подряд антирекорд по COVID-19

06.08.2020 12:00

В Украине установлен очередной антирекорд по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом. Так, за минувшие сутки в стране заболели 1 318 человек. Такие данные по состоянию на утро четверга, 6 августа, приводит карта ЦОЗ Минздрава.

Всего с начала эпидемии в Украине заразились 76 808 человек. Более 42 тысяч пациентов выздоровели, из них 997 за минувшие сутки и 1819 человек умерли, в том числе 31 вчера.

Больше всего зараженных во Львовской области - уже более 10 тысяч. Далее идет Киев (8992). Значительный суточный прирост в Одесской, Харьковской, Ивано-Франковской областях.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 2898 случаев;

Волынская область - 4108 случаев;

Днепропетровская область - 1492 случая;

Донецкая область - 941 случай;

Житомирская область - 2036 случаев;

Закарпатская область - 5539 случаев;

Запорожская область - 890 случаев;

Ивано-Франковская область - 5295 случаев;

Кировоградская область - 713 случаев;

г. Киев - 8992 случая;

Киевская область - 3980 случаев;

Львовская область - 10 420 случаев;

Луганская область - 135 случаев;

Николаевская область - 666 случаев;

Одесская область - 3748 случаев;

Полтавская область - 477 случаев;

Ровенская область - 6538 случаев;

Сумская область - 594 случая;

Тернопольская область - 3177 случаев;

Харьковская область - 4381 случай;

Херсонская область - 242 случая;

Хмельницкая область - 1257 случаев;

Черновицкая область - 6383 случая;

Черкасская область - 969 случаев;

Черниговская область - 937 случаев.