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ЦОЗ перевел Харьков в "красную зону" карантина
07.08.2020 15:00
Луцк и Тернополь были исключены из "красной зоны" карантина, а Харьков наоборот перешел в "красную зону", информирует Цензор.НЕТ.
Об этом свидетельствуют обновленные данные с интерактивной карты разделения Украины на карантинные зоны.
Таким образом, теперь в "красную зону" входят Харьков, Костопольский район Ривненской области и Кицманский район Черновицкой области.
В "оранжевую зону" входят Ивано-Франковск, Львов, Черновцы, Ривненский район, Луцкий и Любашевский районы Волынской области, Городенковский район Ивано-Франковской области, Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы Львовской области.
К "желтой зоне" относятся Прилуки и Нежин Черниговской области.
Остальные города и регионы Украины находятся в "зеленой зоне".
Теги: Украина, карта, карантин, зона
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