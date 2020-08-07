ЦОЗ перевел Харьков в "красную зону" карантина

07.08.2020 15:00

Луцк и Тернополь были исключены из "красной зоны" карантина, а Харьков наоборот перешел в "красную зону", информирует Цензор.НЕТ.

Об этом свидетельствуют обновленные данные с интерактивной карты разделения Украины на карантинные зоны.

Таким образом, теперь в "красную зону" входят Харьков, Костопольский район Ривненской области и Кицманский район Черновицкой области.

В "оранжевую зону" входят Ивано-Франковск, Львов, Черновцы, Ривненский район, Луцкий и Любашевский районы Волынской области, Городенковский район Ивано-Франковской области, Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы Львовской области.

К "желтой зоне" относятся Прилуки и Нежин Черниговской области.

Остальные города и регионы Украины находятся в "зеленой зоне".