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В Украине третий суточный COVID -антирекорд подряд

07.08.2020 12:00
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В Украине третий суточный COVID -антирекорд подряд

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 1453 новых случая коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в пятницу, 7 августа.
Количество случаев COVID-19 , выявленных в Украине, достигло 78261. При этом выздоровели уже 43055 (накануне - 531 человек), а скончались 1852 (из накануне - 33 человека).
Статистика коронавируса по регионам:
Винницкая область - 2932 (+34)
Волынская область - 4162 (+54)
Днепропетровская область - 1508 (+16)
Донецкая область - 945 (+4)
Житомирская область - 2064 (+28)
Закарпатская область - 5615 (+76)
Запорожская область - 895 (+5)
Ивано-Франковская область - 5426 (+131)
Кировоградская область - 714 (+1)
Киев - 9178 (+186)
Киевская область - 4058 (+78)
Львовская область - 10572 (+152)
Луганская область - 146 (11)
Николаевская область - 682 (+16)
Одесская область - 3904 (+156)
Полтавская область - 489 (+12)
Ровенская область - 6638 (100)
Сумская область - 636 (+42)
Тернопольская область - 3212 (+35)
Харьковская область - 4527 (+146)
Херсонская область - 255 (+13)
Хмельницкая область - 1286 (+29)
Черновицкая область - 6477 (+94)
Черкасская область - 975 (+6)
Черниговская область - 965 (+28).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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