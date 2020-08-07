В Украине третий суточный COVID -антирекорд подряд

07.08.2020 12:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 1453 новых случая коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в пятницу, 7 августа.

Количество случаев COVID-19 , выявленных в Украине, достигло 78261. При этом выздоровели уже 43055 (накануне - 531 человек), а скончались 1852 (из накануне - 33 человека).

Статистика коронавируса по регионам:

Винницкая область - 2932 (+34)

Волынская область - 4162 (+54)

Днепропетровская область - 1508 (+16)

Донецкая область - 945 (+4)

Житомирская область - 2064 (+28)

Закарпатская область - 5615 (+76)

Запорожская область - 895 (+5)

Ивано-Франковская область - 5426 (+131)

Кировоградская область - 714 (+1)

Киев - 9178 (+186)

Киевская область - 4058 (+78)

Львовская область - 10572 (+152)

Луганская область - 146 (11)

Николаевская область - 682 (+16)

Одесская область - 3904 (+156)

Полтавская область - 489 (+12)

Ровенская область - 6638 (100)

Сумская область - 636 (+42)

Тернопольская область - 3212 (+35)

Харьковская область - 4527 (+146)

Херсонская область - 255 (+13)

Хмельницкая область - 1286 (+29)

Черновицкая область - 6477 (+94)

Черкасская область - 975 (+6)

Черниговская область - 965 (+28).