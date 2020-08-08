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Минздрав извинился за внесение Харькова в красную карантинную зону

08.08.2020 08:00
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Минздрав извинился за внесение Харькова в красную карантинную зону

Попадание Харькова в "красную" карантинную зону было результатом ошибки одного из технических сотрудников. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.
"Там была техническая ошибка одного из сотрудников", – заявил министр.
Степанов отметил, что в результате ошибки информация оказалась на ресурсах Центра общественного здоровья, и потом ее распространили в средствах массовой информации.
Глава Минздрава принес извинения за ошибку.



Теги: Харьков, ошибка, карантин, COVID-19
 
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