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Украина закрыла админграницу с Крымом

08.08.2020 15:00
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Украина закрыла админграницу с Крымом

Украина до конца августа прекращает работу пунктов пропуска на админгранице с Крымом. Такое решение принято на внеочередном заседании правительства в субботу, 8 августа, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов, передает Корреспондент.net.
"Решение направлено на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - написал он в Телеграмм.
Пропуск через КПВВ будет разрешен лишь для украинцев и членов их семей:

  • место жительства которых зарегистрировано в Крыму, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества - на въезд;
  • место жительства которых зарегистрировано за пределами Крыма, которые дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома";
  • лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с временно оккупированной территории Крыма.

Выезд из Крыма других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции.
Выезд и въезд в Крым для украинцев при наличии оснований гуманитарного характера осуществляется по решению главы Госпогранслужбы по согласованию с Минреинтеграции.
Отмечается, что КПВВ будут закрыты с 8:00 9 августа и по 8:00 30 августа.



Теги: Крым, граница, COVID-19
 
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