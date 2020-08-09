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Названы основания для пересечения админграницы с Крымом
09.08.2020 15:00
С 9 августа админграница с Крымом стала временно закрыта из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Представительство Президента Украины в АР Крым опубликовало список оснований, при которых въезд/выезд с территории полуострова все же будет возможен, сообщает Liga.net.
Основания для въезда/выезда из Крыма в период 9-30 августа
- если абитуриент (с одним из родителей / опекунов) подает документы для поступления в учебное заведение;
- если есть местная регистрации или другое подтверждение проживания в Крыму;
- если есть необходимость воссоединения семьи;
- в случае тяжелой болезни, а также если есть необходимости пополнить запасы лекарств и / или получить медицинскую помощь;
- в случае смерти или тяжелой болезни близких родственников;
- в других случаях, когда есть основание считать, что ситуация требует неотложного въезда/выезда (в том числе при политических преследованиях со стороны оккупационной власти).
Обязательным условием при пересечении админграницы с Крымом будет установка приложения "Дій вдома". А досрочно прекратить самоизоляцию можно будет после получения отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.
Окончательное решение о пересечении админграницы будет приниматься Государственной пограничной службой по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Теги: Крым, граница, правила
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