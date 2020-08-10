Приватбанк запустил первые в Украине биометрические POS-терминалы

10.08.2020 17:00

Приватбанк запустил первые в Украине биометрические платежные POS-терминалы с технологией FacePay24, которая позволяет оплачивать покупки лицом. Об этом сообщил руководитель направления обслуживания торговых предприятий Приватбанка Евгений Васильцов, передает Минфин.

«Уже сегодня оплата лицом доступна на 260 POS-терминалах Android PAX, сеть которых банк активно расширяет в торговых точках страны. До конца года Приватбанк установит в Украине 7 700 биометрических POS-терминалов», — заявил он.

Для использования сервиса «оплаты лицом» необходимо:

установить на смартфон обновленное приложение Privat24 и активировать оплату FacePay24.

следуя подсказкам программы, нужно сделать три селфи с разных ракурсов и подвязать к своему лицу выбранную банковскую карту.

для осуществления оплаты в POS-терминалах Android PAX, нужно после ввода суммы на терминале выбрать оплату лицом, посмотреть в фронтальную камеру терминала и нажать кнопку «оплатить».

после подтверждения операции пин-кодом выбранной карты, покупка будет оплачена.