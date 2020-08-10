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Приватбанк запустил первые в Украине биометрические POS-терминалы
Приватбанк запустил первые в Украине биометрические платежные POS-терминалы с технологией FacePay24, которая позволяет оплачивать покупки лицом. Об этом сообщил руководитель направления обслуживания торговых предприятий Приватбанка Евгений Васильцов, передает Минфин.
«Уже сегодня оплата лицом доступна на 260 POS-терминалах Android PAX, сеть которых банк активно расширяет в торговых точках страны. До конца года Приватбанк установит в Украине 7 700 биометрических POS-терминалов», — заявил он.
Для использования сервиса «оплаты лицом» необходимо:
установить на смартфон обновленное приложение Privat24 и активировать оплату FacePay24.
следуя подсказкам программы, нужно сделать три селфи с разных ракурсов и подвязать к своему лицу выбранную банковскую карту.
для осуществления оплаты в POS-терминалах Android PAX, нужно после ввода суммы на терминале выбрать оплату лицом, посмотреть в фронтальную камеру терминала и нажать кнопку «оплатить».
после подтверждения операции пин-кодом выбранной карты, покупка будет оплачена.
Теги: лицо, ПриватБанк, терминал, оплата
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