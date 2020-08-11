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Зеленский подписал закон об игорном бизнесе
Закон о легализации игорного бизнеса подписал глава государства Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР, передает Цензор.НЕТ.
В карточке законопроекта о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр (№ 2285-д) указано, что законопроект 11 августа возвращен с подписью от президента.
Законопроект предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга. В то же время законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов – гостиницы от трех звезд.
Закон вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Разрешается располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд. Закон также регулирует и "классические" лотереи.
Теги: закон, игорный бизнес, подпись, Зеленский
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