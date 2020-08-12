Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 августа

12.08.2020 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 августа

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1433 новых больных коронавирусом, всего в Украине выявлено уже 84548 случаев. Об этом сообщает ЦОЗ Минздрава в среду, 12 августа.
При этом выздоровели уже 45686 человек (накануне - 752), а скончались 1970 украинцев (накануне - 19).
Статистика коронавируса по областям:
Винницкая область - 3043 (41)
Волынская область - 4423 (+48)
Днепропетровская область - 1602 (31)
Донецкая область - 1011 (+29)
Житомирская область - 2215 (+37)
Закарпатская область - 5946 (+71)
Запорожская область - 971 (+12)
Ивано-Франковская область - 6039 (+128)
Кировоградская область - 728 (+3)
Киев - 9869 (+192)
Киевская область - 4307 (+68)
Львовская область - 11308 (+166)
Луганская область - 160 (+3)
Николаевская область - 744 (15)
Одесская область - 4458 (+94)
Полтавская область - 514 (11)
Ровенская область - 7114 (+96)
Сумская область - 716 (+14)
Тернопольская область - 3413 (+38)
Харьковская область - 5169 (+139)
Херсонская область - 276 (+5)
Хмельницкая область - 1413 (+37)
Черновицкая область - 6980 (+113)
Черкасская область - 1049 (10)
Черниговская область - 1080 (+42).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх