Кабмин изменил правила адаптивного карантина

13.08.2020 08:00

Вчера, 12 авугста, Кабмин утвердил изменения к адаптивному карантину. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, сообщает LIGA.net.

Что изменится

Уровень заболеваемости в регионах и карантинные зоны будут определяться по трем показателям: загруженности коек, уровню тестирования и количеству новых заболевших на 100 000 человек за 14 дней. Таким образом, в Кабмине объединили в один не все показатели, а только два - одним целым теперь станут динамика заболеваемости и количество заболевших. Среднее количество тестирований методом ИФА и ПЦР должно будет составлять не менее 24 на 100 000 человек в течение последних семи дней, а показатель заболеваемости не должен превышать базовый уровень - 40 случаев на 100 000 человек в течение 14 дней. Если заполняемость коек будет составлять более 50% - в регионе будет вводиться оранжевый уровень. Если более 75% - красный. Комиссия принимает решение об установлении уровня эпидемиологической опасности каждые семь дней. Решение об ослаблении карантина не может быть пересмотрено ранее, чем через 14 дней с момента его принятия.

"Новые изменения карантина - это оптимальная форма новой реальности, чтобы карантинные ограничения были максимально комфортными для украинцев и при этом обеспечивали сдерживание коронавируса", - отметил министр здравоохранения Максим Степанов.