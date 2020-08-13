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Кабмин изменил правила адаптивного карантина
13.08.2020 08:00
Вчера, 12 авугста, Кабмин утвердил изменения к адаптивному карантину. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, сообщает LIGA.net.
Что изменится
- Уровень заболеваемости в регионах и карантинные зоны будут определяться по трем показателям: загруженности коек, уровню тестирования и количеству новых заболевших на 100 000 человек за 14 дней. Таким образом, в Кабмине объединили в один не все показатели, а только два - одним целым теперь станут динамика заболеваемости и количество заболевших.
- Среднее количество тестирований методом ИФА и ПЦР должно будет составлять не менее 24 на 100 000 человек в течение последних семи дней, а показатель заболеваемости не должен превышать базовый уровень - 40 случаев на 100 000 человек в течение 14 дней.
- Если заполняемость коек будет составлять более 50% - в регионе будет вводиться оранжевый уровень. Если более 75% - красный.
- Комиссия принимает решение об установлении уровня эпидемиологической опасности каждые семь дней.
- Решение об ослаблении карантина не может быть пересмотрено ранее, чем через 14 дней с момента его принятия.
"Новые изменения карантина - это оптимальная форма новой реальности, чтобы карантинные ограничения были максимально комфортными для украинцев и при этом обеспечивали сдерживание коронавируса", - отметил министр здравоохранения Максим Степанов.
Теги: Кабинет министров, правила, карантин, COVID-19
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