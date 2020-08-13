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Кравчук не исключил перенос заседаний ТКГ из Минска
13.08.2020 17:00
Если ситуация в Беларуси не позволит проводить заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, то площадка может быть перенесена в другую страну. Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, передает РБК-Украина.
"Беларусь участия в трехсторонней группе не принимает. Если вдруг не будет такой возможности проводить там встречи, то мы тогда будем искать другое место. Сначала были не Минские соглашения. Сначала была Женева. Можно взять совсем нейтральное государство, та же Швеция. Можем их попросить. Это - возможно", - заявил Кравчук.
Теги: Донбасс, Минск, ТКГ
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