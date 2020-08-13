В Украине два новых "рекорда" и новый "лидер" по COVID-19

13.08.2020 12:00

За 12 августа в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у рекордного количества человек – 1592 (из них 88 детей и 92 медика), 315 пациентов госпитализировали, что также является антирекордом, сообщает ЦОЗ Минздрава.

За этот период болезнь унесла жизни 22 пациентов (днем ранее – 19). Выздоровевшими объявлены 530 пациентов (днем ранее - 752).

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировали в Харьковской области (209 случаев). Далее идут Львовская (166), Ивано-Франковская (138) и Черновицкая (130) области, а также Киев (133).

Статистика коронавируса по регионам:

Винницкая область - 3086 (+43)

Волынская область - 4471 (+48)

Днепропетровская область - 1630 (+28)

Донецкая область - 1027 (+16)

Житомирская область - 2266 (+51)

Закарпатская область - 6009 (+63)

Запорожская область - 1010 (+39)

Ивано-Франковская область - 6177 (+138)

Кировоградская область - 733 (+5)

Киев - 10002 (+133)

Киевская область - 4377 (+70)

Львовская область - 11474 (+166)

Луганская область - 170 (10)

Николаевская область - 755 (11)

Одесская область - 4572 (+114)

Полтавская область - 516 (+2)

Ровенская область - 7206 (+92)

Сумская область - 754 (+38)

Тернопольская область - 3489 (+76)

Харьковская область - 5378 (+209)

Херсонская область - 286 (10)

Хмельницкая область - 1468 (+55)

Черновицкая область - 7110 (+130)

Черкасская область - 1067 (+18)

Черниговская область - 1107 (27).

12 августа в стране было сделано 18 984 теста на генетический материал SARS-CoV-2 по методу полимеразной цепной реакции (днем ранее – 19 380). Тестов с иммуноферментным анализом, который определяет, переболел или болеет сейчас человек коронавирусом, сделано 17 648 (днем ранее – 18 107). Суммарно – 36 632 теста (днем ранее – 38 487).