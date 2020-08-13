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В Украине два новых "рекорда" и новый "лидер" по COVID-19

13.08.2020 12:00
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В Украине два новых "рекорда" и новый "лидер" по COVID-19

За 12 августа в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у рекордного количества человек – 1592 (из них 88 детей и 92 медика), 315 пациентов госпитализировали, что также является антирекордом, сообщает ЦОЗ Минздрава.
За этот период болезнь унесла жизни 22 пациентов (днем ранее – 19). Выздоровевшими объявлены 530 пациентов (днем ранее - 752).
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировали в Харьковской области (209 случаев). Далее идут Львовская (166), Ивано-Франковская (138) и Черновицкая (130) области, а также Киев (133).
Статистика коронавируса по регионам:
Винницкая область - 3086 (+43)
Волынская область - 4471 (+48)
Днепропетровская область - 1630 (+28)
Донецкая область - 1027 (+16)
Житомирская область - 2266 (+51)
Закарпатская область - 6009 (+63)
Запорожская область - 1010 (+39)
Ивано-Франковская область - 6177 (+138)
Кировоградская область - 733 (+5)
Киев - 10002 (+133)
Киевская область - 4377 (+70)
Львовская область - 11474 (+166)
Луганская область - 170 (10)
Николаевская область - 755 (11)
Одесская область - 4572 (+114)
Полтавская область - 516 (+2)
Ровенская область - 7206 (+92)
Сумская область - 754 (+38)
Тернопольская область - 3489 (+76)
Харьковская область - 5378 (+209)
Херсонская область - 286 (10)
Хмельницкая область - 1468 (+55)
Черновицкая область - 7110 (+130)
Черкасская область - 1067 (+18)
Черниговская область - 1107 (27).
12 августа в стране было сделано 18 984 теста на генетический материал SARS-CoV-2 по методу полимеразной цепной реакции (днем ранее – 19 380). Тестов с иммуноферментным анализом, который определяет, переболел или болеет сейчас человек коронавирусом, сделано 17 648 (днем ранее – 18 107). Суммарно – 36 632 теста (днем ранее – 38 487).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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