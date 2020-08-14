Минздрав изменил зоны карантина

14.08.2020 08:00

В правительстве снова обновили разделение Украины на карантинные зоны в соответствии с ситуацией с коронавирусом. В Киеве и еще девяти областных центрах вводятся ограничения из-за распространения COVID-19, сообщает Громадское Телевидение.

Такое решение было принято на внеочередном заседании Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС 13 августа, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов. Решение вступает в силу из 17 августа и будет действовать в течение двух недель.

К красной зоне отнесли такие населенные пункты и районы:

Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области;

город Самбор Львовской области;

город Беляевка Одесской области;

города Дубно, Костопольский и Ровенский район Ровенской области;

Кицманский район Черновицкой области.

К оранжевой зоне отнесли такие населенные пункты и районы:

Луцкий и Любашевский районы Волынской области;

город Ужгород, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;

Ивано-Франковск, Бурштын и Коломыя, Тысменицкий район Ивано-Франковской области;

города Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздел, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Бусский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Пустомытовский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворовский районы Львовской области;

Николаевский и Саратский районы Одесской области;

город Острог, Гощанский и Здолбуновский районы Ровенской области;

город Чертков, Тернопольский район Тернопольской области;

город Черновцы, Глыбокский район Черновицкой области.

К желтой зоны отнесли такие населенные пункты и районы:

Киев;

города Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, Гороховский, Иваничивский, Киверцовский, Маневицкий и Ратновский районы Волынской области;

город Хуст, Виноградовский, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области;

город Калуш, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

города Одесса, Белгород-Днестровский, Измаил и Теплодар, Ананьевский, Арцизский, Березовский, Беляевский, Белгородской, Лиманский, Овидиопольский и Савранский районы Одесской области;

города Ровно и Вараш, Березновский, Владимирецкий, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;

города Тернополь и Бережаны, Бережанский, Гусятинский и Чертковский районы Тернопольской области;

город Харьков, Богодуховский, Валковский, Золочевский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский и Чугуевский районы Харьковской области;

Вижницкий, Герцаевский, Заставненский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

Остальные населенные пункты и районы находятся в зеленой зоне.