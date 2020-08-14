Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине - резкий рост заболеваемости COVID-19

14.08.2020 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине - резкий рост заболеваемости COVID-19

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1732 новых случая коронавируса - абсолютный рекорд с начала эпидемии в стране. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в пятницу, 14 августа.
Общее число выявленных случаев достигло 87872, при этом выздоровели уже 46797 человек (накануне - 591), а скончались 2011 украинцев (из них 19 - накануне).
Статистика коронавируса по областям:
Винницкая область - 3129 (+43)
Волынская область - 4529 (+58)
Днепропетровская область - 1658 (+28)
Донецкая область - 1049 (22)
Житомирская область - 2333 (+67)
Закарпатская область - 6080 (+71)
Запорожская область - 1038 (+28)
Ивано-Франковская область - 6320 (+143)
Кировоградская область - 739 (+6)
Киев - 10160 (+158)
Киевская область - 4429 (+52)
Львовская область - 11658 (+184)
Луганская область - 171 (1)
Николаевская область - 770 (15)
Одесская область - 4732 (+160)
Полтавская область - 533 (+17)
Ровенская область - 7326 (+120)
Сумская область - 783 (+29)
Тернопольская область - 3538 (+48)
Харьковская область - 5583 (+205)
Херсонская область - 280 (+4)
Хмельницкая область - 1514 (+46)
Черновицкая область - 7264 (+154)
Черкасская область - 1092 (25)
Черниговская область - 1154 (+47).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх