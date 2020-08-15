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Украина третий день обновляет антирекорд по COVID-19

15.08.2020 13:00
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Украина третий день обновляет антирекорд по COVID-19

В Украине по состоянию на утро субботы, 15 августа, зафиксировано уже почти 90 тысяч случаев коронавирусной болезни, прирост новых случаев за последние сутки составил новый антирекорд – 1847. Это следует из данных МОЗ Украины.
Так, из 89 719 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 1847 инфицированных, что больше, чем сутками ранее.
Всего в стране умерли 2 044 пациента с коронавирусом, из них 33 - за последние сутки. Выздоровели 47 430 пациентов, в том числе 633 за последние сутки.
Наибольшее количество случаев коронавируса в сутки обнаружили в Харьковской области - 254, Черновицкой - 170, Львовской - 166 и в г. Киеве - 232.
Статистика заболеваемости по регионам:
Винницкая область - 3175 случаев;
Волынская область - 4590 случаев;
Днепропетровская область - 1699 случаев;
Донецкая область - 1073 случая;
Житомирская область - 2377 случаев;
Закарпатская область - 6170 случаев;
Запорожская область - 1052 случая;
Ивано-Франковская область - 6468 случаев;
Кировоградская область - 739 случаев;
м. Киев - 10392 случаи;
Киевская область - 4495 случаев;
Львовская область - 11 824 случая;
Луганская область - 178 случаев;
Николаевская область - 797 случаев;
Одесская область - 4871 случай;
Полтавская область - 544 случая;
Ровенская область - 7433 случая;
Сумская область - 815 случаев;
Тернопольская область - 3635 случаев;
Харьковская область - 5837 случаев;
Херсонская область - 294 случая;
Хмельницкая область - 1539 случаев;
Черновицкая область - 7434 случая;
Черкасская область - 1114 случая;
Черниговская область - 1174 случая.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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