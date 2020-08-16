Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 августа

16.08.2020 11:00

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 1 637 новых случаев заражения. При этом 392 человека выздоровели, 24 ранее заболевших умерли, сообщает Минздрав.

Днем ранее, 15 августа, сообщалось о 1 847 новых заразившихся за сутки, 14 августа – о 1 732 инфицированных; 13 августа было 1 592 выявленных случаев.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро воскресенья 91 356 человек, выздоровевших – 47 822, умерли с начала пандемии 2 068 человека. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 41 466 человек, что на 1 221 больше, чем днем ранее.

Статистика Covid-19 по регионам такова:

Винницкая область - 3213 (+38)

Волынская область - 4644 (+54)

Днепропетровская область - 1725 (+26)

Донецкая область - 1088 (+15)

Житомирская область - 2430 (+53)

Закарпатская область - 6246 (+76)

Запорожская область - 1085 (+33)

Ивано-Франковская область - 6626 (+158)

Кировоградская область - 742 (+3)

г. Киев - 10538 (+146)

Киевская область - 4530 (+35)

Львовская область - 11951 (+127)

Луганская область - 178 (0)

Николаевская область - 808 (11)

Одесская область - 4964 (+93)

Полтавская область - 548 (+4)

Ровненская область - 7538 (+105)

Сумская область - 854 (+39)

Тернопольская область - 3732 (+97)

Харьковская область - 6065 (+228)

Херсонская область - 299 (+5)

Хмельницкая область - 1581 (+42)

Черновицкая область - 7617 (+183)

Черкасская область - 1148 (+34)

Черниговская область - 1206 (32).