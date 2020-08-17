Ляшко допустил перенос местных выборов из-за COVID-19

17.08.2020 09:00

В Украине местные выборы, назначенные на 25 октября, могут перенести при условии, что половина территории страны окажется в "красной" зоне карантина. Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в воскресенье, 16 августа, в эфире Украина 24, сообщает Корреспондент.net.

"И если <...> 50% территории будет в "красной" зоне, то это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов", - заявил чиновник.

Ляшко объяснил, что Киев ориентируется в этом вопросе на Польшу, которой пришлось переносить президентские выборы из-за пандемии COVID-19.

"Их четкие рекомендации показали, что соблюдение противоэпидемических норм не влияет на увеличение случаев коронавируса", - подчеркнул главный санврач и добавил, что более точные прогнозы о выборах можно делать в начале октября.