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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 августа

18.08.2020 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 августа

В Украине за сутки 17 августа зафиксировали еще 1616 новых случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Минздрава во вторник, 18 августа.
Всего в Украине выявлено 94 436 случая COVID-19. При этом выздоровели уже 48 925 (накануне - 761), а скончались 2116 человек (накануне - 27).
Статистика по регионам:
Винницкая область - 3272 (+38)
Волынская область - 4792 (85)
Днепропетровская область - 1772 (22)
Донецкая область - 1100 (+6)
Житомирская область - 2794 (+18)
Закарпатская область - 6435 (+106)
Запорожская область - 1154 (+36)
Ивано-Франковская область - 6959 (+169)
Кировоградская область - 746 (+3)
Киев - 10730 (+88)
Киевская область - 4620 (+66)
Львовская область - 12260 (+181)
Луганская область - 185 (1)
Николаевская область - 832 (+13)
Одесская область - 5158 (+96)
Полтавская область - 565 (8)
Ровенская область - 7828 (+112)
Сумская область - 966 (+75)
Тернопольская область - 3902 (85)
Харьковская область - 6360 (+204)
Херсонская область - 304 (+3)
Хмельницкая область - 1628 (10)
Черновицкая область - 7954 (+172)
Черкасская область - 1167 (+2)
Черниговская область - 1250 (+17).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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