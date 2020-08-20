Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине впервые более двух тысяч случаев COVID за сутки

20.08.2020 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине впервые более двух тысяч случаев COVID за сутки

За прошедшие сутки в Украине выявили 2134 новых случая коронавируса - абсолютный рекорд с начала эпидемии в стране. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в четверг, 20 августа.
Всего число зафиксированных случаев COVID-19 в Украине достигло 98 537. Из них выздоровел уже 50 441 человек (накануне - 704), а скончались 2184 (накануне - 40).
Статистика коронавируса по регионам:
Винницкая область - 3405 (+82)
Волынская область - 4929 (+51)
Днепропетровская область - 1873 (+57)
Донецкая область - 1156 (+34)
Житомирская область - 2597 (+61)
Закарпатская область - 6662 (+110)
Запорожская область - 1213 (+34)
Ивано-Франковская область - 7290 (+168)
Кировоградская область - 749 (1)
Киев - 11172 (+227)
Киевская область - 4727 (+42)
Львовская область - 12631 (+183)
Луганская область - 204 (10)
Николаевская область - 893 (+36)
Одесская область - 5408 (+127)
Полтавская область - 594 (+12)
Ровенская область - 8091 (+138)
Сумская область - 1078 (+55)
Тернопольская область - 4116 (+115)
Харьковская область - 6849 (+242)
Херсонская область - 321 (+9)
Хмельницкая область - 1768 (90)
Черновицкая область - 8297 (+189)
Черкасская область - 1200 (25)
Черниговская область - 1314 (+36).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх