Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 августа

21.08.2020 11:00

В Украине зафиксировали уже 100 643 случая коронавируса, из них 2106 - за прошедшие сутки. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в пятницу, 21 августа.

При этом выздоровели уже 51 078 человек (накануне - 637), а скончались - 2184 украинца (накануне - 23).

Статистика коронавируса по регионам:

Винницкая обл - 3478 (+73)

Волынская обл - 4989 (60)

Днепропетровская обл - 1894 (+21)

Донецкая обл - 1183 (27)

Житомирская обл - 2695 (+98)

Закарпатская обл - 6771 (+109)

Запорожская обл - 1234 (+21)

Ивано-Франковская обл - 7462 (+172)

Кировоградская обл - 751 (+2)

Киев - 11328 (+156)

Киевская обл - 4805 (+78)

Львовская обл - 12793 (+162)

Луганская обл - 213 (+9)

Николаевская обл - 912 (19)

Одесская обл - 5578 (+170)

Полтавская обл - 614 (+20)

Ровенская обл - 8238 (+147)

Сумская обл - 1124 (+46)

Тернопольская обл - 4301 (+185)

Харьковская обл - 7033 (+184)

Херсонская обл - 329 (8)

Хмельницкая обл - 1828 (60)

Черновицкая обл - 8505 (+208)

Черкасская обл - 1219 (19)

Черниговская обл - 1366 (+52).