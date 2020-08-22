В Украине "рекордный" прирост COVID-19, "лидирует" Харьковщина

22.08.2020 11:00

В Украине накануне зафиксировали 2328 случаев коронавируса - рекордное значение с начала эпидемии в стране. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 22 августа.

Всего в Украине выявлено уже 102 971 случай заболевания, при этом выздоровели уже 51735 человек (накануне - 657), а скончались - 2244 (накануне - 37).

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (291), Одесской (210), Тернопольской (206), Черновицкой (208) областях и Киеве (179).

Статистика по регионам:

Винницкая обл - 3553 (+75)

Волынская обл - 5052 (+63)

Днепропетровская обл - 1932 (+38)

Донецкая обл - 1215 (32)

Житомирская обл - 2734 (+39)

Закарпатская обл - 6885 (+114)

Запорожская обл - 1287 (+53)

Ивано-Франковская обл - 7631 (+169)

Кировоградская обл - 756 (+5)

Киев - 11507 (+179)

Киевская обл - 4881 (+76)

Львовская обл - 12965 (+172)

Луганская обл - 232 (19)

Николаевская обл - 938 (+26)

Одесская обл - 5788 (+210)

Полтавская обл - 636 (22)

Ровенская обл - 8383 (+145)

Сумская обл - 1145 (+21)

Тернопольская обл - 4507 (+206)

Харьковская обл - 7324 (+291)

Херсонская обл - 332 (+3)

Хмельницкая обл - 1904 (+76)

Черновицкая обл - 8713 (+208)

Черкасская обл - 1248 (+29)

Черниговская обл - 1423 (+57).