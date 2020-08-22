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В Украине "рекордный" прирост COVID-19, "лидирует" Харьковщина

22.08.2020 11:00
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В Украине "рекордный" прирост COVID-19, "лидирует" Харьковщина

В Украине накануне зафиксировали 2328 случаев коронавируса - рекордное значение с начала эпидемии в стране. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 22 августа.
Всего в Украине выявлено уже 102 971 случай заболевания, при этом выздоровели уже 51735 человек (накануне - 657), а скончались - 2244 (накануне - 37).
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (291), Одесской (210), Тернопольской (206), Черновицкой (208) областях и Киеве (179).
Статистика по регионам:
Винницкая обл - 3553 (+75)
Волынская обл - 5052 (+63)
Днепропетровская обл - 1932 (+38)
Донецкая обл - 1215 (32)
Житомирская обл - 2734 (+39)
Закарпатская обл - 6885 (+114)
Запорожская обл - 1287 (+53)
Ивано-Франковская обл - 7631 (+169)
Кировоградская обл - 756 (+5)
Киев - 11507 (+179)
Киевская обл - 4881 (+76)
Львовская обл - 12965 (+172)
Луганская обл - 232 (19)
Николаевская обл - 938 (+26)
Одесская обл - 5788 (+210)
Полтавская обл - 636 (22)
Ровенская обл - 8383 (+145)
Сумская обл - 1145 (+21)
Тернопольская обл - 4507 (+206)
Харьковская обл - 7324 (+291)
Херсонская обл - 332 (+3)
Хмельницкая обл - 1904 (+76)
Черновицкая обл - 8713 (+208)
Черкасская обл - 1248 (+29)
Черниговская обл - 1423 (+57).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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