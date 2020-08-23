Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 августа

23.08.2020 11:00

В Украине за минувшие сутки обнаружили 1 987 новых случаев заражения коронавируса COVID-19. Общее количество инфицированных достигло 104 958. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в воскресенье, 23 августа.

Отметим, что количество инфицированных снизилось после четырех суток роста. Так, вчера сообщалось о рекордных 2 328 случаях заболеваний. Также трое суток подряд показатель новых зараженных превышал 2 000.

За последние 24 часа больше всего инфицированных обнаружили в Киеве (307), Черновицкой области (213), Одесской области (212), Ивано-Франковской области (174) и Харьковской области (169).

Также сообщается, что за минувшие сутки умерли 27 человек, а с начала пандемии – 2271.

При этом за сутки выздоровели 500 человек. За все время количество пациентов, которые выздоровели, достигло 52 235.

Сейчас коронавирусом болеют 50 952 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 1 960.

Количество случаев COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая обл - 3592 (+39)

Волынская обл - 5102 (50)

Днепропетровская обл - 1966 (+34)

Донецкая обл - 1234 (19)

Житомирская обл - 2821 (+87)

Закарпатская обл - 6987 (+102)

Запорожская обл - 1331 (+44)

Ивано-Франковская обл - 7805 (+174)

Кировоградская обл - 764 (8)

м. Киев - 11814 (+307)

Киевская обл - 4952 (+71)

Львовская обл - 13111 (+146)

Луганская обл - 243 (11)

Николаевская обл - 981 (+43)

Одесская обл - 5909 (+121)

Полтавская обл - 642 (+6)

Ровенская обл - 8460 (+77)

Сумская обл - 1165 (+20)

Тернопольская обл - 4626 (+119)

Харьковская обл - 7493 (+169)

Херсонская обл - 334 (+2)

Хмельницкая обл - 1946 (+42)

Черновицкая обл - 8926 (+213)

Черкасская обл - 1286 (+38)

Черниговская обл - 1468 (45).