Украина отменила самоизоляцию для приезжих из РФ

24.08.2020 17:00

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "зеленой" и "красной" зоны. Среди прочих, в зеленую зону попала и Россия, сообщает NewsUA.RU.

Таким образом, при въезде в Украину со стороны РФ самоизоляция, либо сдача теста на коронавирус не требуется.

Как сообщают очевидцы, от жителей ОРДЛО, при пересечении российско-украинской границы также не требуют самоизоляции.

Однако, эта отмена не распространяется на линию разграничения между "ЛДНР" и Украиной.