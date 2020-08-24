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Украина отменила самоизоляцию для приезжих из РФ
24.08.2020 17:00
Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "зеленой" и "красной" зоны. Среди прочих, в зеленую зону попала и Россия, сообщает NewsUA.RU.
Таким образом, при въезде в Украину со стороны РФ самоизоляция, либо сдача теста на коронавирус не требуется.
Как сообщают очевидцы, от жителей ОРДЛО, при пересечении российско-украинской границы также не требуют самоизоляции.
Однако, эта отмена не распространяется на линию разграничения между "ЛДНР" и Украиной.
Теги: Украина, Россия, отмена, самоизоляция
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