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Минздрав утвердил новые правила обучения в школах

25.08.2020 18:00
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Минздрав утвердил новые правила обучения в школах

Министерство здравоохранения обновило рекомендации относительно организации противоэпидемических мер в учебных заведениях.  Как рассказал глава МОЗ Максим Степанов, эти правила были проработаны совместно с Министерством образования, международными экспертами и с учетом рекомендаций ВОЗ, сообщает интернет-издание "ВЕСТИ".
По новым правилам для школьников и учителей:

  • ученики 1-4 классов могут находиться в школах без масок и респираторов;
  • после каждого урока детям рекомендуется мыть руки;
  • если хотя бы один из учеников заболел коронавирусом, на самоизоляцию отправят весь класс;
  • перед работой учителям будут измерять температуру;
  • в регионах "оранжевого" уровня опасности педагогам рекомендуют носить защитные щитки. В "желтой" и "зеленой" зонах учителям достаточно соблюдать дистанцию;
  • антисептики и дозаторы будут находиться только на входе в школу.

Обновленные рекомендации будут опубликованы на сайте Минздрава.



Теги: школа, правила, COVID-19
 
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