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Ермак назвал новую дату встречи советников "нормандской четверки"
26.08.2020 14:00
Встречу советников глав стран-участниц "нормандского формата" планируют провести до 10 сентября. Об этом в ходе брифинга сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня обсуждаются даты, это первые числа сентября. Думаю, что до 10 сентября эта встреча состоится", - заявил Ермак.
Теги: Донбасс, дата, встреча, нормандская четверка
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