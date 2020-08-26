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Ермак назвал новую дату встречи советников "нормандской четверки"

26.08.2020 14:00
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Ермак назвал новую дату встречи советников "нормандской четверки"

Встречу советников глав стран-участниц "нормандского формата" планируют провести до 10 сентября. Об этом в ходе брифинга сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня обсуждаются даты, это первые числа сентября. Думаю, что до 10 сентября эта встреча состоится", - заявил Ермак.



Теги: Донбасс, дата, встреча, нормандская четверка
 
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