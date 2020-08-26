Ермак назвал новую дату встречи советников "нормандской четверки"

26.08.2020 14:00

Встречу советников глав стран-участниц "нормандского формата" планируют провести до 10 сентября. Об этом в ходе брифинга сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня обсуждаются даты, это первые числа сентября. Думаю, что до 10 сентября эта встреча состоится", - заявил Ермак.