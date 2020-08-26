Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 октября

26.08.2020 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 октября

Кабинет Министров продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 года включительно, а также усилил ограничительные меры в "зеленых" зонах страны, сообщает сайт #Буквы.
Так, по словам министра охраны здоровья Максима Степанова постановлением о продлении карантина также предлагается усилить некоторые ограничения.
В частности, в регионах, где установлен зеленый уровень эпидемиологической опасности, запретили:
проведение дискотек,
работу развлекательных заведений (ночных клубов),
деятельность предприятий общественного питания с организацией досуга,
проведение концертов, кроме тех, которые проводятся учреждениями культуры и у которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности.



Теги: Кабинет министров, карантин, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх