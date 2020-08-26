Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 октября

26.08.2020 16:00

Кабинет Министров продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 года включительно, а также усилил ограничительные меры в "зеленых" зонах страны, сообщает сайт #Буквы.

Так, по словам министра охраны здоровья Максима Степанова постановлением о продлении карантина также предлагается усилить некоторые ограничения.

В частности, в регионах, где установлен зеленый уровень эпидемиологической опасности, запретили:

проведение дискотек,

работу развлекательных заведений (ночных клубов),

деятельность предприятий общественного питания с организацией досуга,

проведение концертов, кроме тех, которые проводятся учреждениями культуры и у которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности.