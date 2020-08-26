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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 августа
В Украине за минувшие сутки коронавирус выявили у 1670 человек. Таким образом общее количество больных уже превысило 110 тысяч, сообщает МОЗ.
Так, из 110 085 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 1 670 инфицированных, что на уровне предыдущих суток.
Вследствие болезни в целом в стране умерли 2 354 человек, из них 36 - за последние сутки.
Выздоровели от болезни уже 53 454 человек, за сутки - 584.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 3677 случаев;
Волынская область - 5221 случай;
Днепропетровская область - 2055 случаев;
Донецкая область - 1256 случаев;
Житомирская область - 2959 случаев;
Закарпатская область - 7143 случая;
Запорожская область - 1439 случаев;
Ивано-Франковская область - 8321 случай;
Кировоградская область - 771 случай;
г. Киев - 12248 случаев;
Киевская область - 5211 случаев;
Львовская область - 13 560 случаев;
Луганская область - 247 случаев;
Николаевская область - 1023 случая;
Одесская область - 6352 случая;
Полтавская область - 684 случая;
Ровенская область - 8737 случаев;
Сумская область - 1269 случаев;
Тернопольская область - 5104 случая;
Харьковская область - 7984 случая;
Херсонская область - 346 случаев;
Хмельницкая область - 2062 случая;
Черновицкая область - 9541 случай;
Черкасская область - 1305 случаев;
Черниговская область - 1570 случаев.
По данным МОЗ, всего было проведено 1 452 006 тестирования методом ПЦР.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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