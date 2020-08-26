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В банк "Аркада" введена временная администрация
Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию и начал процедуру вывода АО АКБ "АРКАДА" с рынка. Об этом сказано в пресс-релизе ФГВФЛ, передает LIGA.net.
Уполномоченным лицом Фонда на осуществление временной администрации назначена Ирина Штогрин.
"Со дня введения временной администрации Фонд приобрел все полномочия органов управления и органов контроля банка и начал осуществлять меры по обеспечению сохранности активов банка, предотвращения потери имущества, защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка", - сказано в сообщении.
По предварительным данным, более 90% вкладчиков банка Аркада, на которых распространяются гарантии Фонда, имеют вклады в пределах гарантированной суммы (200 000 грн), то есть получат свои вклады полностью, на общую сумму 188,5 млн грн.
Для получения средств в пределах гарантированной суммы вкладчикам не нужно подавать в Фонд заявления или любые дополнительные документы, поскольку реестры для выплат будут сформированы на основе электронной базы данных о вкладчиках банка.
Информация о времени и порядке выплат по вышеуказанным договорам будет сообщена дополнительно на сайте Фонда и на сайте банка, в отделениях банка и в социальных сетях.
Теги: НБУ, банк, временная администрация, ФГВФЛ
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