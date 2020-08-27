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Кабмин снял ограничения на админгранице с оккупированным Крымом
27.08.2020 08:00
26 августа Кабмин принял решение отменить ограничения на админгранице с оккупированным Крымом, которые ввели в начале августа из-за пандемии коронавируса, сообщает УП.
Согласно решению Кабмина, начиная с 00:00 29 августа (суббота) прекращает действие распоряжения №979 "О временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и Севастополя, и выезда из нее, направленное на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19".
Теги: Крым, граница, карантин
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