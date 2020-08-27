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Нафтогаз повысил цены на бытовой газ сразу на 45%

27.08.2020 15:00
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Нафтогаз повысил цены на бытовой газ сразу на 45%

Нафтогаз Украины повысил цену на газ для населения в сентябре на 45%, сообщается на сайте компании в четверг, 27 августа, передает Корреспондент.net.
Так, цена газа в рамках пакета "Месячный"с начала осени без учета стоимости доставки составит 4,70 грн/куб.м с НДС.
Повышение цен в Нафтогазе объясняют ростом стоимости в Европе до 5,4 грн за куб.м.
"Рост цен обусловлен повышением стоимости газа на европейских газовых хабах, которое традиционно проходит накануне отопительного сезона. Вместе с тем, в этом году увеличение цен является относительно умеренным, учитывая большие запасы газа в украинских подземных хранилищах газа", - говорится в сообщении.
В компании напоминают о возможности зафиксировать цену на газ по тарифу "Годовой". В первые две недели сентября годовую цену можно зафиксировать на уровне 4,73 грн/куб.м с НДС (без стоимости распределения). С 16 по 30 сентября стоимость тарифа повышается до 5,24 грн/куб.м.



Теги: цена, Нафтогаз, газ, население, повышение
 
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