Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 августа

27.08.2020 11:00

В Украине за минувшие сутки выявили почти две тысячи новых случаев коронавируса. Таким образом общее число заразившихся в стране превысило 112 тысяч. Такие данные по состоянию на утро четверга, 27 августа, сообщает МОЗ.

Так, из 112 059 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 1 974 инфицированных, что выше, чем сутками ранее, когда было зафиксировано 1 670 инфицированных.

Вследствие болезни в целом в стране умерли 2 403 человек, из них 49 - за последние сутки. Выздоровели 54 217, в том числе 763 за последние сутки.

Больше всего заражений в Киеве, Харьковской, Одесской и Львовской областях.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 3736 случаев;

Волынская область - 5268 случаев;

Днепропетровская область - 2095 случаев;

Донецкая область - 1278 случаев;

Житомирская область - 2998 случаев;

Закарпатская область - 7225 случаев;

Запорожская область - 1454 случая;

Ивано-Франковская область - 8485 случаев;

Кировоградская область - 780 случаев;

г. Киев - 12468 случаев;

Киевская область - 5305 случаев;

Львовская область - 13 763 случая;

Луганская область - 264 случая;

Николаевская область - 1040 случаев;

Одесская область - 6537 случаев;

Полтавская область - 695 случаев;

Ровенская область - 8818 случаев;

Сумская область - 1302 случая;

Тернопольская область - 5245 случаев;

Харьковская область - 8202 случая;

Херсонская область - 363 случая;

Хмельницкая область - 2102 случая;

Черновицкая область - 9700 случаев;

Черкасская область - 1318 случаев;

Черниговская область - 1618 случаев.