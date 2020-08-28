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В Украине новый антирекорд по приросту COVID-19
В Украине зафиксировали новый антирекорд по числу зараженных COVID-19. За минувшие сутки в стране выявили 2 438 новых случаев заражения. Такие данные по состоянию на утро пятницы, 28 августа, приводит Минздрав.
Предыдущий антирекорд был зафиксирован 22 августа, тогда заразились 2328 человек за сутки.
По состоянию на сегодня в стране уже 114 497 случаев заражений, 55 083 случая выздоровления, 2451 смерть от вируса. В частности, за сутки умерли 48 человек, что только на 1 случай меньше предыдущего антирекорда.
Выздоровели от болезни уже 55 083 человек, за сутки - 866.
Самая сложная эпидемиологическая ситуация во Львовской области (+215), в Киеве (+251), в Черновицкой области (+155), Ровенской области (+103), Ивано-Франковской области (+176), Харьковской области (+242), Одесской области (+214), Тернопольской области (+233).
В настоящее время коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 3800 случаев;
Волынская область - 5320 случаев;
Днепропетровская область - 2162 случая;
Донецкая область - 1318 случаев;
Житомирская область - 3063 случая;
Закарпатская область - 7302 случая;
Запорожская область - 1487 случаев;
Ивано-Франковская область - 8661 случай;
Кировоградская область - 790 случаев;
м. Киев - 12719 случаев;
Киевская область - 5397 случаев;
Львовская область - 13 978 случаев;
Луганская область - 274 случая;
Николаевская область - 1077 случаев;
Одесская область - 6751 случай;
Полтавская область - 705 случаев;
Ровенская область - 8921 случай;
Сумская область - 1361 случай;
Тернопольская область - 5478 случаев;
Харьковская область - 8444 случая;
Херсонская область - 374 случая;
Хмельницкая область - 2194 случая;
Черновицкая область - 9855 случаев;
Черкасская область - 1390 случаев;
Черниговская область - 1676 случаев.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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