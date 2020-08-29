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КСУ отменил ограничение зарплат чиновников

29.08.2020 11:00
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КСУ отменил ограничение зарплат чиновников

Конституционный суд признал незаконным ограничение высоких зарплат государственных служащих в период карантина, сообщает Корреспондент.net.
Решение принято в ходе рассмотрения обращения судей Верховного суда. Они просили КС признать неконституционным постановления Кабмина о введении карантинных ограничений в 47 тыс. грн на зарплаты высокопоставленных чиновников.
Следует отметить, что зарплата судей ВС до карантинного ограничения составляла 200-300 тыс. грн в месяц.



Теги: зарплата, чиновник, отмена, Конституционный суд, ограничение
 
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