В Украине за сутки рекордные 2 481 новый случай COVID-19

29.08.2020 15:00

В Украине по состоянию на утро субботы, 29 августа, зафиксированы 2 481 новый случай заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости с начала пандемии, сообщает МОЗ.

Днем ранее, 28 августа, сообщалось о 2 438 новых случаях, 27 августа - о 1 974 новых случаях, 26 августа - о 1 670, 25 августа - о 1 658, 24 августа - о 1 799 новых случаях, 23 августа - о 1 987, 22 августа - о рекордных 2 328 новых заразившихся за сутки.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 116 978 человек, умерли с начала пандемии 2 492 человек (за сутки 41), выздоровевших – 56 138 (за сутки 1055).

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 58 348 человека, что на 1 385 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине превышает количество выздоровевших.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (265), Харьковской (247), Тернопольской (227), Львовской (190), Ивано-Франковской (182), Одесской (170), Черновицкой (142) и Хмельницкой (103) областях.

Статистика по регионам такова:

Винницкая область - 3872 случая;

Волынская область - 5370 случаев;

Днепропетровская область - 2236 случаев;

Донецкая область - 1369 случаев;

Житомирская область - 3155 случаев;

Закарпатская область - 7385 случаев;

Запорожская область - 1520 случаев;

Ивано-Франковская область - 8843 случая;

Кировоградская область - 795 случаев;

г. Киев - 12984 случаи;

Киевская область - 5489 случаев;

Львовская область - 14 168 случаев;

Луганская область - 295 случаев;

Николаевская область - 1118 случаев;

Одесская область - 6921 случай;

Полтавская область - 738 случаев;

Ровенская область - 9019 случаев;

Сумская область - 1398 случаев;

Тернопольская область - 5705 случаев;

Харьковская область - 8691 случай;

Херсонская область - 386 случаев;

Хмельницкая область - 2297 случаев;

Черновицкая область - 9997 случаев;

Черкасская область - 1482 случая;

Черниговская область - 1745 случаев.