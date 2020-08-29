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В Украине за сутки рекордные 2 481 новый случай COVID-19

29.08.2020 15:00
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В Украине за сутки рекордные 2 481 новый случай COVID-19

В Украине по состоянию на утро субботы, 29 августа, зафиксированы 2 481 новый случай заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости с начала пандемии, сообщает МОЗ.
Днем ранее, 28 августа, сообщалось о 2 438 новых случаях, 27 августа - о 1 974 новых случаях, 26 августа - о 1 670, 25 августа - о 1 658, 24 августа - о 1 799 новых случаях, 23 августа - о 1 987, 22 августа - о рекордных 2 328 новых заразившихся за сутки.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 116 978 человек, умерли с начала пандемии 2 492 человек (за сутки 41), выздоровевших – 56 138 (за сутки 1055).
Сейчас в Украине COVID-19 болеют 58 348 человека, что на 1 385 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине превышает количество выздоровевших.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (265), Харьковской (247), Тернопольской (227), Львовской (190), Ивано-Франковской (182), Одесской (170), Черновицкой (142) и Хмельницкой (103) областях.
Статистика по регионам такова:
Винницкая область - 3872 случая;
Волынская область - 5370 случаев;
Днепропетровская область - 2236 случаев;
Донецкая область - 1369 случаев;
Житомирская область - 3155 случаев;
Закарпатская область - 7385 случаев;
Запорожская область - 1520 случаев;
Ивано-Франковская область - 8843 случая;
Кировоградская область - 795 случаев;
г. Киев - 12984 случаи;
Киевская область - 5489 случаев;
Львовская область - 14 168 случаев;
Луганская область - 295 случаев;
Николаевская область - 1118 случаев;
Одесская область - 6921 случай;
Полтавская область - 738 случаев;
Ровенская область - 9019 случаев;
Сумская область - 1398 случаев;
Тернопольская область - 5705 случаев;
Харьковская область - 8691 случай;
Херсонская область - 386 случаев;
Хмельницкая область - 2297 случаев;
Черновицкая область - 9997 случаев;
Черкасская область - 1482 случая;
Черниговская область - 1745 случаев.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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