С 1 сентября 1,6 млн человек получат повышенные пенсии

31.08.2020 17:00

В Украине с 1 сентября пенсиии станут выше для 1,6 млн человек, это связано с ростом минимальной зарплаты до 5000 гривен. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда, передает Корреспондент.net.

Как отмечается в сообщении, такое изменение является основанием для увеличения минимального размера пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и которые имеют страховой стаж 35 лет мужчины и 30 лет женщины.

Таким образом, минимальный размер пенсии для пенсионеров, имеющих полный страховой стаж, вырастет с 1889,20 грн (4723 грн х 40%) до 2000 грн (5000 грн х 40%).

Как отметили в ПФУ, пенсию в новых размерах пенсионеры начнут получать с сентября 2020 года.

"Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.