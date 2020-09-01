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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 сентября
В Украине за минувшие сутки обнаружили 2 088 новых случаев заражения коронавируса COVID-19. Общее количество инфицированных достигло 123 303. Об этом сообщает Министерство здравоохранения во вторник, 1 сентября.
Количество больных в стране немного уменьшилось после роста накануне. Вчера сообщалось о 2141 новом инфицированном.
За последние 24 часа больше всего больных обнаружили в Харьковской области (262), Одесской области (211), Львовской области (193), Тернопольской области (180) и Киеве (176).
Также сообщается, что за минувшие сутки умерли 48 человек. Это только на одного человека меньше зафиксированного антирекорда смертности. С начала пандемии в Украине уже 2 605 жертв.
При этом за сутки выздоровели 688 человек. За все время количество пациентов, которые выздоровели, достигло 57 802. Сейчас коронавирусом болеют 62 896 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 1 352.
Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая обл - 4044 (+51)
Волынская обл - 5523 (+52)
Днепропетровская обл - 2398 (+49)
Донецкая обл - 1448 (+30)
Житомирская обл - 3382 (+80)
Закарпатская обл - 7600 (+84)
Запорожская обл - 1627 (31)
Ивано-Франковская обл - 9348 (+169)
Кировоградская обл - 816 (+2)
м. Киев - 13546 (+176)
Киевская обл - 5755 (+86)
Львовская обл - 14703 (+193)
Луганская обл - 320 (+5)
Николаевская обл - 1284 (32)
Одесская обл - 7494 (+211)
Полтавская обл - 808 (19)
Ровенская обл - 9269 (+87)
Сумская обл - 1532 (+62)
Тернопольская обл - 6194 (+180)
Харьковская обл - 9338 (+262)
Херсонская обл - 400 (+4)
Хмельницкая обл - 2519 (+38)
Черновицкая обл - 10420 (+117)
Черкасская обл - 1594 (+21)
Черниговская обл - 1941 (+47).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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