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В двух областях зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом
В Одесской и Житомирской областях зафиксировали повторные случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщают представители местных властей, передает LIGA.net.
В Одесской области повторное заражение подтвердили у женщины в Измаильском районе, сообщил на брифинге главный санитарный врач области Виталий Гончаров.
По его словам, женщина переболела в июне. После инфицирования было два негативных результата. 25 августа у нее вновь лабораторно подтвердили наличие вируса. При этом у женщины - эндокринная патология. Ее состояние - средней тяжести. Больная госпитализирована.
В Житомирской области о двух повторных случаях сообщил начальник управления здравоохранения ОГА Николай Суслик, передает Укринформ. Заболели двое медиков из Коростышевского района. Болезнь протекает в тяжелой форме.
Теги: Одесса, Житомир, заражение, COVID-19
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