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Юлия Тимошенко сообщила об улучшении самочувствия
02.09.2020 14:00
Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко, которая заразилась коронавирусом и находилась в тяжелом состоянии, рассказала о своем самочувствии. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост Тимошенко в фейсбуке.
"Кризисное состояние удалось пережить, и хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни", - написала она.
Теги: Юлия Тимошенко, состояние здоровья, COVID-19
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