Резников назвал условие для участия переселенцев в местных выборах

02.09.2020 12:00

Переселенцы для голосования на местных выборах 25 октября должны до 10 сентября обратиться в орган ведения Реестра избирателей по новому избирательному адресу, передает Укринформ.

Об этом рассказал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в программе "5 вопросов на злобу дня" на телеканале «Дом».

"Украина пошла по пути того, что сегодня внутренне перемещённые лица – это, ещё раз повторюсь, порядка 1,5 млн человек населения Украины, должны иметь право сказать своё слово. Потому что это основа демократии, это одна из основополагающих свобод человека, предусмотренных Конституцией, - формировать органы власти, которые влияют на их жизнь. Соответственно, местные советы, главы местных поселковых, сельских, городских советов", -подчеркнул он.