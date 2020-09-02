Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Резников назвал условие для участия переселенцев в местных выборах

02.09.2020 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Резников назвал условие для участия переселенцев в местных выборах

Переселенцы для голосования на местных выборах 25 октября должны до 10 сентября обратиться в орган ведения Реестра избирателей по новому избирательному адресу, передает Укринформ.
Об этом рассказал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в программе "5 вопросов на злобу дня" на телеканале «Дом».
"Украина пошла по пути того, что сегодня внутренне перемещённые лица – это, ещё раз повторюсь, порядка 1,5 млн человек населения Украины, должны иметь право сказать своё слово. Потому что это основа демократии, это одна из основополагающих свобод человека, предусмотренных Конституцией, - формировать органы власти, которые влияют на их жизнь. Соответственно, местные советы, главы местных поселковых, сельских, городских советов", -подчеркнул он.



Теги: выборы, регистрация, переселенцы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх