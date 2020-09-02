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В бердянской школе класс ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 у одного из учеников

02.09.2020 08:00
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В бердянской школе класс ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 у одного из учеников

В Бердянске у ученика школы №4 обнаружен коронавирус. Инфицирование подтверждено ПЦР-тестом. Поскольку ребенок посетил школу в День знаний – весь его класс отправлен на самоизоляцию, сообщает BERDYANSK.BIZ.
Инфицирование у ребенка было выявлено случайно, во время планового тестирования родителей и всей семьи школьника (остальные члены семьи имеют отрицательные результаты ПЦР).
Теперь класс, где учится инфицированнный ребенок, будет обучаться дистанционно до 17.09. В школьных помещениях производится санитарная обработка, проводится эпидрасследование.



Теги: школьник, Бердянск, COVID-19
 
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