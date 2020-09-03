Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 сентября

03.09.2020 11:00

В Украине за минувшие сутки обнаружили 2 430 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Умерли 54 человека – это новый антирекорд, сообщает Министерство здравоохранения в четверг, 3 сентября.

Количество новых больных немного уменьшилась по сравнению со вчерашним днем, когда сообщалось о рекордных 2 495 больных.

Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 128 228, а умерших – 2710.

За последние 24 часа всего больных обнаружили в Харьковской области (301), Киеве (280), Тернопольской области (242) и Львовской области (209) .

При этом за сутки выздоровели 859 человек. За все время количество пациентов, которые выздоровели, достигла 59 676. Сейчас коронавирусом болеют 65 842 украинца. За последние сутки их количество выросло на 1 517.

Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая обл - 4149 (85)

Волынская обл - 5662 (+73)

Днепропетровская обл - 2518 (+64)

Донецкая обл - 1549 (+44)

Житомирская обл - 3471 (+29)

Закарпатская обл - 7788 (+91)

Запорожская обл - 1708 (+51)

Ивано-Франковская обл - 9685 (+163)

Кировоградская обл - 833 (7)

м. Киев - 14158 (+280)

Киевская обл - 5931 (+89)

Львовская обл - 15116 (+209)

Луганская обл - 373 (27)

Николаевская обл - 1372 (+52)

Одесская обл - 7813 (+116)

Полтавская обл - 855 (+23)

Ровенская обл - 9476 (+80)

Сумская обл - 1629 (+58)

Тернопольская обл - 6637 (+242)

Харьковская обл - 9941 (+301)

Херсонская обл - 435 (11)

Хмельницкая обл - 2740 (+110)

Черновицкая обл - 10624 (+137)

Черкасская обл - 1670 (+28)

Черниговская обл - 2050 (60).