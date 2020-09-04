- С 7 сентября в Украине вводится новое эпидемическое зонирование10:00
- "Ощадбанк" перечислил ограничения у "просроченных" карт13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 сентября11:00
- Под Харьковом из-за лесных пожаров закрыли движение поездов10:00
- Нацбанк выводит из обращения еще одну монету15:00
- Юлия Тимошенко сообщила об улучшении самочувствия14:00
- Резников назвал условие для участия переселенцев в местных выборах12:00
- В Украине - "рекордные" 2495 случаев заражения COVID-19 за сутки11:00
- В бердянской школе класс ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 у одного из учеников08:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 сентября11:00
С 7 сентября в Украине вводится новое эпидемическое зонирование
В Украине обновили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах. Красную зону расширили из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, передает Цензор.НЕТ.
С 00 часов 00 минут 7 сентября (понедельник) к красной зоне отнесены:
Ивано-Франковск, Коломыю, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
Беляевку, Измаил и Болградский район Одесской области;
Дубно и Костопольский район Ривненской области;
Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучачский, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;
Великобурлукский район Харьковской области;
Черновцы, Выжницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области;
Бобровицкий район Черниговской области.
К оранжевой зоне:
Винницкий район Винницкой области;
город Луцк и Луцкий район Волынской области;
города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Лугинский и Попельнянском районы Житомирской области;
города Ужгород, Мукачево и Чоп, Виноградовский, Межгорский, Мукачевский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;
города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
города Березань, Ирпень и Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевской области;
города Львов, Дрогобыч и Самбор, Городокский, Жовковский, Миколаевский, Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
город Черноморск, Беляевский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;
город Острог, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский и Корецкий районы Ривненской области;
город Сумы Сумской области;
город Кременец, Борщевский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;
города Харьков, Люботин, Первомайский и Харьковский район Харьковской области;
город Славута, Волочиск, Новоушицкий, Теофипольский, Ярмолинский районы Хмельницкой области;
город Новоднестровск, Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области;
город Нежин, Нежинский и Носовский районы Черниговской области.
К желтой зоне:
Винница, Жмеринка, Казатин, Могилев-Подольский и Хмельник, Жмеринский, Калиновский, Могилев-Подольский, Немировский, Песчанский, Тивровский и Хмельницкий районы Винницкой области;
город Владимиро-Волынский, Владимир-Волынский, Гороховский, Киверцовский, Любашевский, Маневицкий, Луцкий, Терейской и Шацкий районы Волынской области;
города Житомир и Малин, Андрушевский, Брусиловский, Емильчинський, Овручский, Пулинский, Романовский и Хорошевский районы Житомирской области;
города Берегово и Хуст, Береговский, Великоберезнянский, Воловецкий, Иршавский, Переченский, Раховский, Свалявский и Хустский районы Закарпатской области;
города Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Обухов и Переяслав, Барышевский, Белоцерковский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Згуровский, Иванковский, Кагарлицкий, Макаровский, Переяслав-Хмельницкий, Рокитнянский, Таращанский и Фастовский районы Киевской области;
города Борислав, Моршин и Стрый, Бродовский, Жовковский, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменка-Бугский, Мостиский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Стрыйский и Яворивский районы Львовской области;
города Николаев и Вознесенск, Баштанский, Кривоозерский и Очаковский районы Николаевской области;
города Одесса, Белгород-Днестровский, Теплодар и Южный, Арцизский, Березовский, Ивановский, Кодымский, Лиманский, Савранский и Сиротский районы Одесской области;
города Ривне и Вараш, Владимирецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский и Рокитновский районы Ривненской области;
города Лебедин и Ромны, Белопольский, Кролевецкий, Недрыгайловский и Сумской районы Сумской области;
города Купянск и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Дергачевский, Змиевской, Золочевский, Коломакский, Краснокутский и Шевченковский районы Харьковской области;
города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Славутский, Старосинявский и Хмельницкий районы Хмельницкой области;
города Чернигов и Прилуки, Борзнянский, Варвинский, Городнянский, Ичнянский, Козелецкий, Куликовский, Сновский, Сребнинский и Талалаевский районах Черниговской области;
город Киев.
Такие эпидемические уровне устанавливаются на 14 дней.
Теги: Кабинет министров, карантин, зона, COVID-19
- В Донецке рейсовый автобус с пассажирами врезался в столб16:00
- КПВВ «Станица Луганская» работает несмотря на пожары15:00
- На Луганщине во время лесных пожаров погиб человек12:00
- ТКГ согласовала новые участки разминирования и разведения сил на Донбассе09:00
- Опубликован полный список общин Донбасса, где не состоятся местные выборы17:00
- 1 сентября наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе10:00
- Во время тушения пожара возле Станицы Луганской пострадал спасатель09:00
- Завтра в четырех районах Донецка на сутки отключат воду17:00
- Вандалу, разбившему знак "Украина" в Станице Луганской, дали два года16:00
- В ОРЛО из-за коронавируса "закрыли" Славяносербск15:00
- С 7 сентября в Украине вводится новое эпидемическое зонирование10:00
- Александра Лукашенко внесли в базу "Миротворца"09:00
- Сборная Украины стартовала в Лиге наций с победы над Швейцарией (ВИДЕО)08:00
- Ощадбанк запускает интернет-карты в трех валютах17:00
- В Донецке рейсовый автобус с пассажирами врезался в столб16:00
- КПВВ «Станица Луганская» работает несмотря на пожары15:00
- Украина - Швейцария: анонс и прогноз на стартовый матч в Лиге наций14:00
- "Ощадбанк" перечислил ограничения у "просроченных" карт13:00
- На Луганщине во время лесных пожаров погиб человек12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 сентября11:00
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- 5 правил выбора кондиционера: на что обращать внимание?14:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Нишевая парфюмерия: абсолют аромата16:00
- Год парламента в цифрах и фактах17:00
- Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии18:00
- Лекарства через интернет: вызовы и перспективы17:00
- Электронные больничные. Когда ждать и как пользоваться?15:00
- Завтра в четырех районах Донецка на сутки отключат воду
- В России перевернулся микроавтобус с жителями ОРДО
- Опубликован полный список общин Донбасса, где не состоятся местные выборы
- "Ощадбанк" перечислил ограничения у "просроченных" карт
- В Донецке рейсовый автобус с пассажирами врезался в столб
- В ОРЛО из-за коронавируса "закрыли" Славяносербск
- КПВВ «Станица Луганская» работает несмотря на пожары
- Резников назвал условие для участия переселенцев в местных выборах
- ТКГ согласовала новые участки разминирования и разведения сил на Донбассе
- 31 августа через гумкоридор в Еленовке прошли более 300 человек