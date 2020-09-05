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В Украине третий за неделю антирекорд по COVID-19

05.09.2020 11:00
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В Украине третий за неделю антирекорд по COVID-19

В Украине за минувшие сутки выявиди 2 836 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это новый антирекорд – второй подряд и уже третий на этой неделе, сообщает Министерство здравоохранения в субботу, 5 сентября.
Предыдущий рекорд был установлен накануне в пятницу, когда сообщалось о 2 723 больных. Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 133 787.
Также за сутки скончались 50 человек. В целом число жертв коронавируса достигло 2 811.
За последние 24 часа больше всего больных обнаружили в Харьковской области (380), Киеве (315), Тернопольской области (226) и Одесской области (222).
При этом за сутки выздоровели 1 036 человек. За все время количество пациентов, которые выздоровели, достигло 61 649. Сейчас коронавирусом болеют 69 327 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 1 750.
Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая обл - 4324 (+55)
Волынская обл - 5791 (+68)
Днепропетровская обл - 2625 (+55)
Донецкая обл - 1591 (15)
Житомирская обл - 3622 (+72)
Закарпатская обл - 7988 (100)
Запорожская обл - 1848 (+80)
Ивано-Франковская обл - 10011 (+166)
Кировоградская обл - 846 (+5)
Киев - 14792 (+315)
Киевская обл - 6105 (+88)
Львовская обл - 15507 (+195)
Луганская обл - 415 (22)
Николаевская обл - 1504 (+58)
Одесская обл - 8260 (+222)
Полтавская обл - 916 (+30)
Ровенская обл - 9634 (+99)
Сумская обл - 1769 (+89)
Тернопольская обл - 7067 (+226)
Харьковская обл - 10692 (+380)
Херсонская обл - 464 (+20)
Хмельницкая обл - 2979 (+131)
Черновицкая обл - 10958 (+172)
Черкасская обл - 1849 (+93)
Черниговская обл - 2230 (+80).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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